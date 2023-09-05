Сергій Сидорчук попросив у керівництва "Динамо" відпустити його до Європи.

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук став гравцем бельгійського "Вестерло".

32-річний півзахисник підписав трирічний контракт з "Вестерло", інформує офіційний сайт бельгійського клубу. Зазначається, що Сергій попросив у керівництва "Динамо" відпустити його до Європи.

Додамо, що "Вестерло" у чемпіонаті Бельгії посідає 15-е місце з 16 можливих. У команди лише одне очко в шести турах нового сезону. Останні п'ять поєдинків "Вестерло" програв. 15 вересня Сидорчук зможе дебютувати у матчі проти "Антверпена", який зіграє у Лізі чемпіонів з донецьким "Шахтарем".

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Сергій Сидорчук: кар'єра

Сидорчук є вихованцем запорізького "Металурга". У 2013 році Сидорчук перебрався в київське "Динамо". У складі київського гранда хавбек зіграв 327 матчів, в яких відзначився 21 забитим голом.

З "Динамо" Сидорчук тричі ставав чемпіоном України, по чотири рази вигравав Кубок і Суперкубок країни.

За національну збірну України Сидорчук зіграв 54 матчі і забив 3 голи. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 і 2020).

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