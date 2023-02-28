23-річний форвард Андрій Кулаков змінив клубну прописку.

Талановитий нападник донецького "Шахтар" Андрій Кулаков перейшов в "Олександрію".

23-річний футболіст підписав з "городянами" контракт до 31 травня 2026 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сума трансферу не розголошується, але раніше була інформація про те, що він може стати рекордним в історії "Олександрії".

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Андрій Кулаков є вихованцем харківського "Металіста". Шість останніх років він провів у донецькому "Шахтарі". Виступав за команди U19 і U21, а також здавався в оренду в "Маріуполь" і "Тузласпор".

У нинішньому сезоні 23-річний футболіст 10 разів потрапив до заявки "гірників" на матчі УПЛ, проте за першу команду "Шахтаря" в офіційних матчах так і не дебютував.

Нагадаємо, в зимове міжсезоння "Олександрія" змінила головного тренера. Юрій Гура покинув команду після першої частини сезону, його місце зайняв 41-річний фахівець Руслан Ротань.

Під керівництвом Ротаня команда зіграла один офіційний матч. У перенесеному матчі 6-го туру УПЛ "Олександрія" зіграла внічию з "Металістом 1925" (3:3).

За 14 зіграних матчів "Олександрія" заробила 25 очок і займає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

У наступному турі команда Руслана Ротаня зіграє проти "Дніпра-1". Матч заплановано на 4 березня.

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