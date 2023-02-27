"Металіст 1925" і "Олександрія" не змогли визначити переможця в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ.

У понеділок, 27 лютого, відбувся перенесений поєдинок 6-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Олександрія" і "Металіст 1925".

Матч проходив на стадіоні КСК "Ніка" і завершився внічию з рахунком 3:3.

Футболістам "Олександрії" вдалося відкрити рахунок у грі вже на 7-й хвилині - гол забив Максим Третьяков з передачі Еміля Мустафаєва. Підопічні Едмара в середині першого тайму зуміли перевернути гру, забивши двічі. Авторами голів стали Євген Ткачук і Костянтин Бічек.

У другому таймі гостям вдалося збільшити перевагу в рахунку - гол забив Михайло Шершень.

На 68-й хвилині Третьяков оформив дубль і скоротив розрив у рахунку, а на 81-й хвилині Богдан Кобзар зрівняв рахунок, відзначившись після пасу Олега Кожушка.

"Олександрія" - "Металіст 1925" - 3:3

Голи: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 - Ткачук, 21, Бічек, 32, Шершень, 47

"Олександрія": Горох, Цуріков (Калитвінцев, 67), Бабогло, Логінов, Мірошниченко, Рибалка (Ковалець, 67), Михайленко, Шулянський (Кожушко, 46), Волошин (Кобзар, 46), Мустафаєв (Авагімян, 87), Третьяков

"Металіст 1925": Мозіль (Сидоренко, 56), Шершень (Дмитренко, 79), Ткачук, Безуглий, Жичиков, Я. Мартинюк, Ременюк, Бічек (Капінус, 65), Вачіберадзе (Абдуллаєв, 80), Русин, Чірук

Огляд матчу:

Відзначимо, що ця гра стала дебютною для Руслана Ротаня на посаді головного тренера "Олександрії". Спеціаліст замінив на посаді Юрія Гуру, який очолював команду з травня 2021 року.

УПЛ: турнірне становище команд

У турнірній таблиці чемпіонату України "Олександрія" посідає п'яте місце з 25 балами, а "Металіст 1925" йде на сьомій сходинці з 19 очками.

Лідирує в турнірній таблиці УПЛ "Дніпро-1", в активі якого 35 очок.

У наступному турі "Олександрія" зіграє проти "Дніпра-1". Матч заплановано на 4 березня. "Металіст 1925", у свою чергу, 5 березня зустрінеться з "Шахтарем".

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