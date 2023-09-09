Одноклубник Олександра Зінченка віддав належне українській команді.

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс прокоментував нічию в матчі кваліфікації Євро-2024 проти України (1:1).

"Україна дуже хороша команда. Вони показали це сьогодні, дуже класно зіграли, дуже класно захищалися. Ми знали, що нам потрібно буде відпрацьовувати на повну, було важко виграти, але як мінімум ми здобули один бал і це допоможе нам кваліфікуватися. Україна дуже класно захищалась. Сьогодні нам просто не вдалося", - сказав Райс в етері "Суспільного".

— Ти тільки що спілкувався із Зінченком, знаєш якісь українські слова?

— Ні, не вивчив жодного. Він мене ще не навчив.

— Не хочеш вивчити прямо зараз?

— Яке?

— Англійською це Glory to Ukraine. Це символізує силу українського народу.

— Як це сказати українською?

— Просто повторюй за мною – Cлава Україні.

— Слава Україні, — сказав Райс.

Збірна України у відборі до Євро-2024

Раніше "синьо-жовті" виграли у Північної Македонії (3:2) і Мальти (1:0), а також поступилися в Лондоні Англії (0:2).

В турнірній таблиці Англія посідає перше місце (5 матчів, 13 очок), далі йде Україна (4 матчі, 7 очок), Італія (2 гри, 3 очки), Північна Македонія (3 гри, 3 очки) і Мальта (4 гри, нуль очок).

12 вересня у Мілані збірна України проведе поєдинок проти Італії.

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