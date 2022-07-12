Маркіньос Сіпріано продовжить кар'єру в бразильському "Крузейро".

Бразильський легіонер "Шахтаря" Маркіньос Сіпріано продовжить кар'єру у себе на батьківщині в "Крузейро", власником якого є легендарний екс-форвард "Реала" Роналдо.

Для цього 23-річний футболіст скористався правилом ФІФА, який затвердили для легіонерів УПЛ, і відправиться в новий клуб на правах річної оренди.

У коментарі виданню O TEMPO Сіпріано підтвердив свій відхід з "Шахтаря", зазначивши, що важливу роль в його переході в "Крузейро" зіграло ім'я Роналдо, який є його кумиром.

"Спасибі всій раді директорів "Крузейро", тому що це була дуже хороша пропозиція, я щасливий, мотивований і тепер зосереджений на виході з командою в Серію А і хочу доставляти величезну радість публіці.

Це була серйозна, приємна розмова. "Крузейро" - відмінний клуб, він добре відомий, всі знають силу його вболівальників. Коли я отримав цю пропозицію, Я не роздумував.

Ім'я Роналдо мало велике значення в переговорах. Коли згадується Роналдо, тоді розмова змінюється. Роналдо - це окрема історія, він кумир, його знають всі не тільки в Бразилії, але і в усьому світі", - сказав Сіпріано.

Додамо, що напередодні Маркіньос Сіпріано прибув в розташування "Крузейро". Бразильський клуб зможе заявити новачка 18 липня, а на поле в офіційних матчах захисник зможе вийти з 1 серпня.

Відзначається, що Сіпріано після оренди в "Крузейро" повинен перейти в іспанський "Вальядолід", власником якого також є Роналдо.

Іспанський клуб планує підписати бразильського захисника в 2023 році, коли той отримає італійський паспорт і стане громадянином ЄС.

Нагадаємо, в минулому сезоні Сіпріано виступав в оренді в "Сьоні". Гравець провів 33 матчі в складі швейцарського клубу і зробив 2 асисти. "Сьон" мав право викупу футболіста, але не став підписувати з бразильцем повноцінний контракт.

В "Шахтар" Сіпріано перейшов влітку 2018 року з "Сан-Паулу". Донецький клуб заплатив за трансфер бразильця мільйон євро. За першу команду "Шахтаря" бразилець зіграв 26 матчів. У Сіпріано контракт з "гірниками" до червня 2023 року.

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