Шахтар віддав бразильського футболіста в оренду

Маркіньос Сіпріано поки так і не заграв у складі "гірників".

Бразильський півзахисник Маркіньос Сіпріано на правах оренди перейшов з "Шахтаря" у швейцарський "Сьон". Про це повідомила прес-служба "Шахтар". Сіпріано проведе у складі "Сьона" один сезон - орендна угода розрахована до літа 2022 року. Відзначимо, що в минулому сезоні "Сьон" зайняв передостаннє місце в чемпіонаті Швейцарії та зберіг прописку у вищому дивізіоні в стикових матчах. Читайте такожДинамо оголосило про трансфер венесуельського форварда (фото) Маркіньос Сіпріано: кар'єра в "Шахтарі" Сіпріано приєднався до "гірників" влітку 2018 року, проте так і не зумів закріпитися у складі команди.

Всього він провів за "Шахтар" 25 матчів, в яких забив 1 гол. У минулому сезоні на його рахунку 8 матчів в УПЛ.

Відзначимо, що Маркіньос переходив у "Шахтар" в ролі вінгера, але потім тренерський штаб "гірників" перевів його на позицію флангового захисника. Автор: Антон Дудар

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