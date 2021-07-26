Маркіньос Сіпріано провів за Шахтар 25 матчів / фото ФК Шахтар
Бразильський півзахисник Маркіньос Сіпріано на правах оренди перейшов з "Шахтаря" у швейцарський "Сьон".
Про це повідомила прес-служба "Шахтар".
Сіпріано проведе у складі "Сьона" один сезон - орендна угода розрахована до літа 2022 року.
Відзначимо, що в минулому сезоні "Сьон" зайняв передостаннє місце в чемпіонаті Швейцарії та зберіг прописку у вищому дивізіоні в стикових матчах.
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Маркіньос Сіпріано: кар'єра в "Шахтарі"
- Сіпріано приєднався до "гірників" влітку 2018 року, проте так і не зумів закріпитися у складі команди.
- Всього він провів за "Шахтар" 25 матчів, в яких забив 1 гол. У минулому сезоні на його рахунку 8 матчів в УПЛ.
- Відзначимо, що Маркіньос переходив у "Шахтар" в ролі вінгера, але потім тренерський штаб "гірників" перевів його на позицію флангового захисника.