"Гірники" в 1-му турі обіграли "Інгулець".

Віце-чемпіон України "Шахтар" стартував у новому сезоні з перемоги над "Інгульцем". Команди зіграли в Києві.

Це був перший офіційний матч "Шахтаря" під керівництвом італійського тренера Роберто Де Дзербі.

"Шахтар" вийшов вперед вже на 12-й хвилині матчу - Манор Соломон, якому 24 липня виповнилося 22 роки, накрутив суперника і прострілив, а Лассіна Траоре замкнув. Форвард забив свій дебютний гол за "Шахтар" в офіційних матчах.

На 34-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу в рахунку - Алан Патрік в дотик пробив по воротах після закидання від Тараса Степаненка.

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У другому таймі "Шахтар" продовжив домінувати на полі і найближче до голу був після удару Соломона, коли м'яч влучив у штангу. Але в кінцівці матчу "гірники" пропустили після однієї з рідкісних атак "Інгульця" - відзначився Майкл Гопей.

"Шахтар" - "Інгулець" - 2:1

Голи: Траоре, 12, Алан Патрік, 34 - Гопей, 81

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Вітао, 82), Майкон, Степаненко, Педріньо (Тете, 70), Алан Патрік (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антоніо, 88), Траоре

"Інгулець": Гальчук, Полегенько, Поспєлов, Ковальов, Павлов (Козак, 73), Опанасенко, Шишка, Запорожець, Коробенко, Сітало (Гопей, 46), Шарай (Головкін, 72)

Попередження: Тете - Запорожець, Павлов

Відеоогляд матчу

Відео голів

Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур

Автор: Антон Дудар