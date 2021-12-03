Український нападник "Миная" Євген Селезньов став учасником чергової скандальної ситуації.
Після поразки "Миная" у матчі 16-го туру чемпіонату України проти "Динамо" Селезньов вирішив вимістити злість на одному зі своїх одноклубників.
Відразу після фінального свистка нападник обматюкав його. Селезньов несамовито кричав і питав, навіщо цього футболіста випустили на поле, а також погрожував розправою.
"Хто цього уй***а випустив? Хто його н***й випустив? Н***я ви його випускаєте? Н***й він мені потрібен тут? Щоб він вийшов падати? С**о, б***ь, я йому зараз п***и дам в роздягальні", - кричав досвідчений нападник.
Кому саме була адресована полум'яна промова Селезньова - невідомо, але на заміну в цьому матчі у "Миная" виходили Міслав Матич, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.
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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвиськ о"Годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.