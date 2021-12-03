Євген Селезньов був вкрай незадоволений одним з гравців "Миная"

Український нападник "Миная" Євген Селезньов став учасником чергової скандальної ситуації.

Після поразки "Миная" у матчі 16-го туру чемпіонату України проти "Динамо" Селезньов вирішив вимістити злість на одному зі своїх одноклубників.

Відразу після фінального свистка нападник обматюкав його. Селезньов несамовито кричав і питав, навіщо цього футболіста випустили на поле, а також погрожував розправою.

"Хто цього уй***а випустив? Хто його н***й випустив? Н***я ви його випускаєте? Н***й він мені потрібен тут? Щоб він вийшов падати? С**о, б***ь, я йому зараз п***и дам в роздягальні", - кричав досвідчений нападник.

Кому саме була адресована полум'яна промова Селезньова - невідомо, але на заміну в цьому матчі у "Миная" виходили Міслав Матич, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.

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Автор: Антон Дудар