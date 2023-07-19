Бенжамену Менді загрожувало 15 років позбавлення волі.

Колишній одноклубник Олександра Зінченка по "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді, якого раніше звинувачували у зґвалтуванні, знайшов собі нову команду.

29-річний футболіст на правах вільного агента перейшов в "Лор'ян", повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Менді підписав з "Лорьяном" контракт на два роки. Фінансові умови угоди не розголошуються.

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Додамо, що колишньому гравцеві "Манчестер Сіті" загрожувало 15 років позбавлення волі у справі про зґвалтування. Через розслідування французький захисник перебував спочатку у в'язниці, а потім під домашнім арештом і не грав протягом двох років.

14 липня Королівський суд Честера виправдав Бенжамена Менді і зняв з нього всі звинувачення. Після зняття звинувачень француз відразу ж знайшов собі новий клуб.

Дебютувати у складі "Лор'яна" Менді може вже 22 липня в поєдинку проти французького "Генгама".

Бенжамен Менді: кар'єра

Менді починав свою професійну кар'єру у французькому "Гаврі". Також у Лізі 1 він грав за "Марсель" та "Монако".

У 2017 році Бенжамен перейшов в "Манчестер Сіті" за 57,7 мільйонів євро. У складі "городян" французький захисник зіграв 75 матчів, забив 2 голи і віддав 14 гольових передач.

У складі національної збірної Франції Менді зіграв 10 матчів. У 2018 році разом з "Ле Бле" він став чемпіоном світу.

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