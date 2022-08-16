Бенжамен Менді і екс-гравець "Манчестер Юнайтед" Луї Саа разом схилили до сексу 13 жінок.

Стали відомі подробиці судової справи футболіста "Манчестер Сіті" і збірної Франції Бенжамена Менді, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Як повідомляє The Guardian, 28-річний футболіст заманював жінок у свій особняк в Чеширі, де ґвалтував їх - після відмови, або в момент, коли вони були занадто п'яні, щоб відмовитися.

Менді зустрічався з безліччю жінок в нічних клубах Манчестера, йому допомагав спільник - 41-річний екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" Луї Саа. Разом з Менді вони схилили до сексу 13 жінок.

Деякі з них розповіли, що після прибуття в особняк у них забирали телефони - нібито для того, щоб захистити Менді та інших від небажаних публікацій в соціальних мережах.

Одна з потерпілих в ході засідання повідомила, що була згвалтована під час місячних.

Прокурор зазначив, що Менді і Саа під час скоєння злочину повністю віддавали собі звіт в діях.

Нагадаємо, Менді поповнив склад "Ман Сіті" влітку 2017 року. "Городяни" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 мільйона євро.

Бенжамен провів за "Ман Сіті" 75 матчів у всіх турнірах і віддав 12 гольових пасів. Захисник у 2018 році став чемпіоном світу з футболу у складі збірної Франції, за яку загалом зіграв 10 поєдинків.

Наприкінці серпня 2021 року "Манчестер Сіті" оголосив про відсторонення Менді. Його контракт з "городянами" діє до літа 2023 року.

Бенжамен Менді: звинувачення в згвалтуванні

У серпні 2021 року Бенжамену Менді були пред'явлені звинувачення у зв'язку з чотирма епізодами згвалтування і одним епізодом насильства на грунті сексу.

У листопаді 2021 року футболіста звинуватили ще в двох епізодах згвалтування.

27-річний француз спершу сидів у в'язниці "Альткорс" в місті Ліверпуль, де утримуються ув'язнені категорії B. Але 23 грудня 2021 року Бенжамена перевели до в'язниці в Манчестер під назвою "Стренджуейс", яка призначена для ув'язнених категорії А (за особливо тяжкі злочини).

У січні 2022 року Менді вийшов з в'язниці під грошову заставу. За гравцем був встановлений спеціальний нагляд.

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