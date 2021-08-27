Бенжамен Менді втрапив у серйозну халепу.

Чинний чемпіон Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" відсторонив лівого захисника Бенжамена Менді від тренувань і виступів у всіх турнірах.

Про це клуб повідомив у себе на офіційному сайті.

27-річний француз має проблеми - його правоохоронні органи звинувачують у чотирьох зґвалтуваннях.

"Манчестер Сіті" може підтвердити, що після того, як сьогодні Бенжамен Менді отримав звинувачення, то він одразу був відсторонений від тренувань та виступів до завершення розслідування. Клуб не коментуватиме ситуацію до завершення слідства", - зазначено в заяві "Манчестер Сіті".

За інформацією ЗМІ, Менді підозрюється у чотирьох зґвалтуваннях.

Менді поповнив склад "Ман Сіті" літом 2017 року. "Містяни" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 ​​мільйонів євро. Бенжамен має таке саме амплуа, що і 24-річний український футболіст Олександр Зінченко. В клубі вони є конкурентами за місце в стартовому складі.

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Автор: Артем Будрін