Проблеми французького захисника Бенжамена Менді продовжують наростати.

Французький крайній захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді звинувачується ще в двох епізодах згвалтування.

Таким чином, загальна кількість епізодів зросла до шести. У серпні футболісту були пред'явлені звинувачення у зв'язку з чотирма епізодами згвалтування і одним епізодом насильства на грунті сексу, повідомляє видання L'Equipe.

Звинувачення висувають чотири жінки старше 16 років. Вони стверджують, що зазнали нападів з боку футболіста в період з жовтня 2020 року по серпень 2021-го. Разом з Менді за ті ж злочини також звинувачується 40-річний Луї Саа Маттурі.

Читайте такожОрганізатору польоту, в якому загинув відомий футболіст, дали півтора роки в язниціВ кінці серпня "Манчестер Сіті" оголосив про відсторонення Менді. На даний момент Бенжамен знаходиться під арештом. Суд вже кілька разів відхиляв прохання французького футболіста про звільнення його за рахунок внесення застави. Він перебуває у в'язниці HMP Altcourse в Ліверпулі і залишиться під вартою до 24 січня.

Бенжамен Менді в 2017 році перейшов в "Манчестер Сіті", ставши найдорожчим захисником в історії футболу. Відтоді він провів за клуб 75 матчів у всіх турнірах і виконав 12 результативних передач. 27-річний захисник у 2018 році зі збірною Франції став чемпіоном світу з футболу.

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Автор: Володимир Медяник