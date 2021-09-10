Бенжамен Менді звинувачується у зґвалтуваннях.

Захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді постав перед судом - його звинувачують у зґвалтуваннях. До 24 січня 2022 року 27-річний француз буде знаходитись під вартою поки триває слідство.

Про це повідомляє BBC.

Менді підозрюється у чотирьох епізодах зґвалтування і одному епізоді насильства на грунті сексу відносно трьох жінок за період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

15 листопада буде проведено ще одне слухання суду. А 24 січня 2022 року очікується остаточний вирок.

Менді поповнив склад "Ман Сіті" літом 2017 року. "Містяни" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 ​​мільйонів євро. Бенжамен має таке саме амплуа, що і 24-річний український футболіст Олександр Зінченко. В клубі вони є конкурентами за місце в стартовому складі.

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Автор: Артем Будрін