Матео Ковачич підписав з "городянами" контракт до 2027 року.

Півзахисник національної збірної Хорватії Матео Ковачич перейшов з лондонського "Челсі" в "Манчестер Сіті".

Як повідомляє прес-служба "городян", 29-річний хорват підписав контракт до 2027 року.

Трансфер зіркового хорвата обійшовся "Сіті" в 30 мільйонів євро без урахування бонусів.

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"Ми спостерігали за ним дуже давно, і щоразу, коли ми бачили його гру, він нас вражав. Це відмінна угода для нашого клубу. Дуже радий, що він тут. Мені не терпиться побачити, чого зможе досягти Ковачич, працюючи з Гвардіолою і нашими гравцями", - прокоментував трансфер Ковачича спортивний директор "Манчестер Сіті".

Матео Ковачич також прокоментував свій перехід в "Манчестер Сіті".

"Для мене це прекрасний крок, і я не можу дочекатися початку роботи з "Сіті". Кожен, хто спостерігав за цією командою під керівництвом Пепа, знає, наскільки вони хороші - на мій погляд, найкращі у світі. Приєднатися до такої команди - мрія для будь-якого футболіста.

Мені ще багато чому належить навчитися, я все ще можу прогресувати і знаю, що під керівництвом Пепа зможу стати кращим гравцем. Зараз я планую відпочити пару тижнів, а потім повернуся в Манчестер і почну підготовку до нового сезону. Я хочу допомогти цьому клубу залишитися на вершині і виграти ще більше трофеїв", - наводить слова Ковачича офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Матео Ковачич є вихованцем академії "Динамо" Загреб. У 2013 році він перейшов з хорватського клубу в міланський "Інтер", а ще через два роки став гравцем мадридського "Реала".

У 2018 році Ковачич перейшов в лондонський "Челсі" за 45 мільйонів євро. У складі "синіх" Матео зіграв 221 матч, забив 6 голів і віддав 15 гольових передач.

Варто відзначити, що Ковачич є чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів. Тричі він вигравав трофей з "Реалом" і один раз з "Челсі".

У складі збірної Хорватії Ковачич зіграв 95 матчів і забив 5 голів. З національною командою він ставав срібним призером чемпіонату світу 2018 року та бронзовим призером чемпіонату світу 2022 року.

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