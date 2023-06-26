Ілкай Гюндоган підписав контракт з "Барселоною".

Півзахисник збірної Німеччини і капітан "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган продовжить свою кар'єру в "Барселоні".

Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, досвідчений німецький футболіст підпише з "блаугранас" контракт на два роки, з можливістю продовження ще на сезон.

"Ілкай Гюндоган і "Барселона" досягли домовленості про підписання контракту після того, як угода футболіста з "Манчестер Сіті" підійде до кінця. Гюндоган приєднається до нас на два сезони, з можливістю продовження контракту ще на рік. Сума відступних за Ілкая складе 400 мільйонів євро", - йдеться в заяві "Барселони".

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Ілкай Гюндоган зворушливо попрощався з "Манчестер Сіті". Німецький півзахисник висловив подяку клубу, уболівальникам, партнерам по команді і Пепу Гвардіолі.

"Для мене було великим привілеєм і задоволенням бути частиною "Манчестер Сіті" протягом останніх семи років. Манчестер став для мене домом, і я відчував себе частиною особливої родини "Сіті". Мені пощастило пережити стільки незабутніх моментів. Капітанство в цьому особливому сезоні було найбільшим досвідом у моїй кар'єрі.

Я хотів би подякувати Хосепу Гвардіолі. Я ніколи не забуду привілей, адже я довго грав і вчився під його керівництвом. Я також хотів би подякувати всім своїм товаришам по команді, колишнім і нинішнім, які зіграли особливу роль у тому, щоб зробити мій час тут таким чудовим. Нарешті, я хотів би подякувати неймовірним уболівальникам "Сіті". Вони підтримували мене з того моменту, як я перейшов в команду, і я багатьом їм зобов'язаний за їх підтримку", - наводить слова Гюндогана офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Відзначимо, що Ілкай Гюндоган перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році з дортмундської "Боруссії" за 27 мільйонів євро. У складі англійського клубу хавбек зіграв 304 матчі, забив 60 голів і віддав 40 гольових передач.

З "городянами" німецький футболіст виграв 14 трофеїв, включаючи п'ять перемог в чемпіонаті Англії і одну в Лізі чемпіонів.

В останньому сезоні Гюндоган був капітаном команди, яка виграла історичний золотий требл: АПЛ, Кубок Англії і Лігу чемпіонів. Він зіграв 51 матч, забив 11 голів і зробив 7 асистів.

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