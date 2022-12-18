Ашраф Хакімі не стримав свої емоції після поразки в матчі проти Хорватії на ЧС-2022.

У суботу, 17 грудня, у матчі за бронзові медалі ЧС-2022 з футболу збірна Хорватії перемогла національну команду Мароккко.

Лідер марокканців Ашраф Хакімі занадто болісно сприйняв поразку. Зірка ПСЖ ще під час гри неодноразово мав претензії до головного арбітра поєдинку, а після фінального свистка Хакімі не витримав і спробував розібратися з рефері.

На думку Ашрафа, катарський суддя Абдулрахман Аль-Джассім повинен був призначити пенальті у ворота збірної Хорватії.

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Партнери ледь відтягли розлюченого футболіста від арбітра, але і це було не все.

thank god for bono cuz hakimi was abt to snap the referees neck 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BMJImE4IKN — 永遠 bono 推し 🇲🇦 (@mainavenuegirl) December 17, 2022

У підтрибунному приміщенні Ашраф Хакімі ще й накричав на президента ФІФА Джанні Інфантіно, який якраз виходив на поле, щоб вручити хорватам бронзові медалі.

"Ви не хочете бачити Марокко призером чемпіонату світу", - емоційно заявив зірковий захисник ПСЖ.

Журналіст Йохан Кючюкаслан передавати, що ФІФА просила репортерів видалити кадри, де Хакімі кричить на Інфантіно.

"Співробітники ФІФА хотіли, щоб ми стерли ці кадри. Зрозуміло, що це неприємні сцени для них, але трохи наївно вважати, що дюжина журналістів не напише про те, що бачила.

Потім Інфантіно вийшов з тунелю і був освистаний натовпом. Мабуть, не найприємніший момент для нього, хоча він повівся як професіонал", - зазначив Йохан Кючюкаслан.

Додамо, що Ашраф Хакімі вибачився перед Джанні Інфантіно за свої образи.

"Я був злий після закінчення матчу. Я пішов поговорити з Інфантіно і вибачився за слова, які сказав йому. Він мій друг, і я його дуже поважаю, так що нічого не сталося", - наводить слова Хакімі Goal.com.

Матч за третє місце ЧС-2022 завершився з рахунком 2:1 на користь збірної Хорватії. Голами у складі хорватів відзначилися Йошко Гвардіол і Мислав Оршич. За марокканців гол забив Ашраф Дарі.

Нагадаємо, в неділю, 18 грудня, відбудеться фінал мундіалю в Катарі, в якому зустрінуться національні збірні Аргентини та Франції. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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