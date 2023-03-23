Шведи жодного разу не перемогли бельгійців у 21 столітті.

У п'ятницю, 24 березня, відбудеться поєдинок першого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому зустрінуться збірні Швеції та Бельгії.

Гра пройде на стадіоні "Френдс Арена" в Стокгольмі. Головним арбітром зустрічі призначений Орель Грінфельд.

У кваліфікації чемпіонату Європи збірні Швеції та Бельгії виступають у групі F з Австрією, Естонією та Азербайджаном. Головним фаворитом цієї групи є бельгійці. Шведи та австрійці змагатимуться за друге місце, а Естонія та Азербайджан вважаються аутсайдерами.

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Збірні Швеції та Бельгії підходять до очного протистояння, перебуваючи явно не в найкращому настрої. Особливо це стосується "жовто-синіх", які спочатку не змогли пробитися на ЧС-2022 в Катарі, а потім провалилися і в Лізі націй УЄФА, програвши в чотирьох з п'яти останніх іграх.

Ситуація в стані "червоних дияволів" також не найкраща. "Золоте покоління" бельгійців провалилося на мундіалі в Катарі. Команда не змогла вийти з групи, де грали з Марокко (0:2), Хорватією (0:0) і Канадою (1:0).

Після провалу на ЧС-2022 Бельгія звільнила Роберто Мартінеса з поста головного тренера і на його місце прийшов Доменіко Тедеско. Зміна наставника явно повинна підбадьорити команду.

Швеція і Бельгія зіграли між собою 16 матчів. П'ять ігор виграли шведи, вісім перемогу у бельгійців, тричі команди зіграли внічию.

У 21-му столітті команди зустрічалися три рази і всі три матчі виграли бельгійці.

Варто відзначити, що на матчі відбору на Євро-2024 в розташування збірної Швеції отримав виклик легендарний Златан Ібрагімович. 41-річний нападник напередодні забив за "Мілан" і став найстаршим автором голу в історії Серії А.

Ібрагімович отримав виклик до національної команди вперше з березня 2022 року.

Швеція - Бельгія: прогноз

Фаворитом цього протистояння, на думку аналітиків, є збірна Бельгії.

Перемога "червоних дияволів" оцінюється коефіцієнтом 2,23, тоді як на перемогу "жовто-синіх" коефіцієнт 3,40. На нічию пропонується коефіцієнт 3,40.

Букмекери вважають, що матч Швеції та Бельгії не буде результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 2,12, а тотал менше 2,5 м'яча - за 1,77. Гол "жовто-синіх" в протистоянні з "червоними дияволами" оцінюється коефіцієнтом 1,45, в той час як на гол бельгійців приймають ставки з коефіцієнтом 1,28.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 6,60.

Швеція - Бельгія: трансляція

В Україні матч першого туру відбору на Євро-2024 між шведами та бельгійцями покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок матчу о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.

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