"Динамо" перед матчем-відповіддю проти "Штурму" має мінімальну перевагу.

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь проти "Штурму" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував майбутній поєдинок.

"Буде дуже важко, але не тільки тому, що у нас немає офіційних матчів, а й тому, що з футболістами немає їх сімей, які знаходяться в Україні, Румунії, Польщі. Ми повинні грати ці матчі, але також футболісти повинні бачити свої сім'ї і дітей, проводити з ними час, але у них немає такої можливості – ось це найважче. Вони повинні продовжувати грати матчі, тому що це їх професія, повинні домагатися результатів, адже багато що залежить від того, що гравці будуть показувати на футбольному полі.

Ми граємо не на своєму стадіоні, без підтримки українських уболівальників. Ми проводимо заняття на тому ж полі, де тренується близько 200 дітей. Але ми повинні посміхатися, адже життя триває.

Я бачу проблему в іншому: ми грали з "Фенербахче" перший матч вдома, тепер зі "Штурмом", і якщо пройдемо далі, зіграємо з "Бенфікою" теж вдома. Це неправильно, адже у суперників є можливість зіграти на своєму полі 120 хвилин, а у нас такого шансу немає – це ще одна складність для нас. Дійсно, 1:0 - це не так багато, "Штурм" може відігратися, але, сподіваюся, до цього не дійде.

Непросто грати два додаткових екстратайми на чужому полі, тому що, наприклад, вболівальники "Фенербахче" були неймовірними, вони створили відмінну атмосферу на трибунах. А нас в номінально домашніх матчах підтримують тільки жінки і діти, які виїхали з України до Польщі під час війни.

Звичайно, для гравців важливо відчувати вболівальників позаду себе, що женуть їх вперед. Це ще одна велика проблема для тренера і гравців, змушених грати в таких умовах. Але тим більше фантастичною буде перемога, ми будемо відчувати подвійну радість", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, київське "Динамо" здобуло перемогу з мінімальним рахунком над "Штурмом" у першій грі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Номінально домашній матч "біло-сині" грали в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

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