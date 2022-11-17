Збірна Аргентина провела контрольний матч в рамках підготовки до мундіалю в Катарі.

У середу, 16 листопада, відбувся товариський матч, в рамках якого збірна Аргентини зіграла проти національної команди ОАЕ.

Зустріч почалася з швидкого голу аргентинської команди, коли на 17-й хвилині Хуліан Альварес реалізував свій момент після передачі Ліонеля Мессі.

Через вісім хвилин Анхель Ді Марія після пасу Маркоса Акуньї зміцнив перевагу своєї команди, а на 36-й хвилині оформив дубль, асистував йому Алексіс Мак Аллістер. На 44-й хвилині забив вже Ліонель Мессі з передачі Ді Марії, довівши рахунок до розгромного.

На 60-й хвилині Хоакін Корреа після точного пасу Родріго де Пауля встановив підсумковий рахунок цього матчу - 5:0 на користь Аргентини.

ОАЕ - Аргентина - 0:5

Голи: Альварес, 17, Ді Марія, 25, 36, Мессі, 44, Корреа, 60

Огляд матчу:

Свій наступний матч Аргентина проведе вже в рамках чемпіонату світу.

Збірна Аргентини виступить в групі з разом з Саудівською Аравією, Мексикою і Польщею. Перший поєдинок команда Ліонеля Скалоні проведе 22 листопада проти Саудівської Аравії.

Додамо, що збірна Аргентини на думку букмекерів вважається одним з фаворитів на перемогу на ЧС-2022, який пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

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