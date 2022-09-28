Ліонель Мессі забив вже 90 голів у складі збірної Аргентини.

У середу, 28 вересня, збірна Аргентини зіграла товариський матч проти команди Ямайки. Гра завершила розгромною перемогою аргентинців.

На 13-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник "Манчестер Сіті" Хуліан Альварес, скориставшись результативною передачею Лаутаро Мартінеса з "Інтера". На 87-й хвилині Ліонель Мессі, який з'явився на полі по ходу другої половини зустрічі, подвоїв перевагу своєї команди. Гольова передача на рахунку Джовані ло Чельсо. Через дві хвилини Мессі поставив фінальну крапку в цьому протистоянні, оформивши дубль.

Аргентина - Ямайка - 3:0

Голи: Хуліан Альварес, 13, Ліонель Мессі, 87, 89

Огляд матчу:

Забиті голи в грі з Ямайкою стали для Мессі 89 і 90 у футболці збірної Аргентини. Ліонель обійшов Мохтара Дахарі за кількістю голів за збірну, увійшовши в топ-3 в історії за цим показником.

Вище аргентинця в рейтингу тільки іранець Алі Даеї і португалець Кріштіану Роналду, які забили 109 і 117 голів за збірну.

Варто відзначити, що в нинішньому сезоні 35-річний нападник взяв участь в 13 матчах за "альбіселесте" і французький ПСЖ. На рахунку Мессі 10 точних ударів і вісім асистів. В останніх шести поєдинках Ліонель забив шість голів.

Також додамо, що збірна Аргентини не програє вже 35 ігор поспіль у всіх змаганнях. Останній раз вони поступилися в липні 2019 року збірній Бразилії (0:2) в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Америки.

Аргентина знаходиться в двох іграх від повторення досягнення команди Італії: з вересня 2018 по жовтень 2021 року підопічні Роберто Манчіні провели 37 матчів без поразок, встановивши тим самим світовий рекорд.

Зазначимо, що це був останній контрольний матч команди Ліонеля Скалоні напередодні чемпіонату світу в Катарі. На мундіалі Аргентинці стартують 22 листопада поєдинком з командою Саудівської Аравії.

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