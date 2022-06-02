У середу, 1 червня, завершився матч Фіналіссіми-2022. У ньому зустрілися національні команди Італії та Аргентини. Матч пройшов на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Лондоні (Англія). Переможцем стала збірна Аргентини.
Рахунок був відкритий у першому таймі. На 28-й хвилині відзначився нападник Лаутаро Мартінес, йому асистував Ліонель Мессі. У доданий до першого тайму час аргентинський півзахисник Анхель Ді Марія подвоїв перевагу своєї команди, гольовий пас віддав Мартінес. В доданий до другого тайму час забив форвард Пауло Дібала.
Італія - Аргентина - 0:3
Голи: Мартінес, 28, Ді Марія, 45+1, Дібала, 90+4
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні (Лаццарі, 46), Емерсон (Бастоні, 77), Пессіна (Спінаццола, 62), Жоржиньо, Барелла, Бернардескі (Локателлі, 46), Белотті (Скамакка, 46), Распадорі
Аргентина: Мартінес, Ромеро (Песселья, 84), Моліна, Отаменді, Тальяфіко, Ло Чельсо (Дібала, 90+1), Де Пауль (Паласіос, 76), Родрігес, Мессі, Мартінес (Альварес, 84), Ді Марія (Гонсалес, 90+1)
Попередження: Бонуччі, Ді Лоренцо, Барелла - Отаменді
Огляд матчу:
Варто відзначити, що збірна Аргентини не програє з 2019 року. Підопічні Ліонеля Скалоні продовжили серію без поразок до 32 матчів. Це національний рекорд - команда з 1991 по 1993 роки не програвала протягом 31 гри. Останньої поразки Аргентині завдала команда Бразилії (0:2) в липні 2019 року в рамках Кубка Америки.
Нападник південноамериканців Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем матчу. Він віддав дві гольові передачі.
Для Мессі даний трофей став другим у складі збірної Аргентини. У 2021 році Аргентинці перемогли в Кубку Америки. У фіналі турніру збірна Аргентини обіграла Бразилію (1:0). У 2014 році Мессі з Аргентиною став срібним призером чемпіонату світу.
За кількістю виграних трофеїв за кар'єру Мессі обігнав колишнього одноклубника по "Барселоні" Андреса Іньєсту. На першому місці в світі за цим показником залишається захисник "Барселони" Дані Алвес.
Раніше Мессі у складі "Барселони" 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів УЄФА, вісім разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, сім разів – Кубка країни, по три рази вигравав Клубний чемпіонат світу і Суперкубок Європи, а також у складі французького ПСЖ Мессі виграв Лігу 1.
Фіналіссіма: що потрібно знати про турнір
- Фіналіссіма - це протистояння чинного чемпіона Європи і Копа Америка.
- 2020 футбольні Конфедерації УЄФА і КОНМЕБОЛ підписали між собою договір про відродження одного з таких найбільших матчів.
- Трофей, який в минулому називався Кубок Артеміо Франкі, відродили, і в 2022 Аргентина та Італія провели між собою перший за 29 років поєдинок за цей кубок.
- Матч між переможцями чемпіонату Європи і Копа Америка пройшов втретє в історії. У 1985 році володарем Кубка Артеміо Франкі стала Франція, яка обіграла Уругвай (2:0). У 1993 році трофей виграла Аргентина, яка перемогла Данію (1:1, 5:4 за пен.).