Ліонель Мессі відзначився двома гольовими передачами і був визнаний найкращим гравцем матчу.

У середу, 1 червня, завершився матч Фіналіссіми-2022. У ньому зустрілися національні команди Італії та Аргентини. Матч пройшов на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Лондоні (Англія). Переможцем стала збірна Аргентини.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 28-й хвилині відзначився нападник Лаутаро Мартінес, йому асистував Ліонель Мессі. У доданий до першого тайму час аргентинський півзахисник Анхель Ді Марія подвоїв перевагу своєї команди, гольовий пас віддав Мартінес. В доданий до другого тайму час забив форвард Пауло Дібала.

Італія - Аргентина - 0:3

Голи: Мартінес, 28, Ді Марія, 45+1, Дібала, 90+4

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні (Лаццарі, 46), Емерсон (Бастоні, 77), Пессіна (Спінаццола, 62), Жоржиньо, Барелла, Бернардескі (Локателлі, 46), Белотті (Скамакка, 46), Распадорі

Аргентина: Мартінес, Ромеро (Песселья, 84), Моліна, Отаменді, Тальяфіко, Ло Чельсо (Дібала, 90+1), Де Пауль (Паласіос, 76), Родрігес, Мессі, Мартінес (Альварес, 84), Ді Марія (Гонсалес, 90+1)

Попередження: Бонуччі, Ді Лоренцо, Барелла - Отаменді

Огляд матчу:

Варто відзначити, що збірна Аргентини не програє з 2019 року. Підопічні Ліонеля Скалоні продовжили серію без поразок до 32 матчів. Це національний рекорд - команда з 1991 по 1993 роки не програвала протягом 31 гри. Останньої поразки Аргентині завдала команда Бразилії (0:2) в липні 2019 року в рамках Кубка Америки.

Нападник південноамериканців Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем матчу. Він віддав дві гольові передачі.

Для Мессі даний трофей став другим у складі збірної Аргентини. У 2021 році Аргентинці перемогли в Кубку Америки. У фіналі турніру збірна Аргентини обіграла Бразилію (1:0). У 2014 році Мессі з Аргентиною став срібним призером чемпіонату світу.

За кількістю виграних трофеїв за кар'єру Мессі обігнав колишнього одноклубника по "Барселоні" Андреса Іньєсту. На першому місці в світі за цим показником залишається захисник "Барселони" Дані Алвес.

Раніше Мессі у складі "Барселони" 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів УЄФА, вісім разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, сім разів – Кубка країни, по три рази вигравав Клубний чемпіонат світу і Суперкубок Європи, а також у складі французького ПСЖ Мессі виграв Лігу 1.

Фіналіссіма: що потрібно знати про турнір