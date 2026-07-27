'Шахтар' змінить прописку для домашніх матчів Ліги Чемпіонів: де гратимуть 'гірники'

Зокрема обговорювалося проведення матчів у Туреччині, зазначив Туран.

Донецький "Шахтар" проводитиме номінально домашні матчі Ліги Чемпіонів у Лондоні. Про це заявив головний тренер "гірників" Арда Туран, передає "Суспільне".

"Схоже, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА чинять на нас значний тиск. В іншому випадку грати перед уболівальниками в Бурсі, Гьозтепе та Ескішехірі завжди було чудово. Ми чекаємо на всіх і в Лондоні", – сказав Туран.

Він не назвав стадіону, на якому донеччани гратимуть домашні матчі. Втім, за даними журналістів, "Шахтар" вів переговори з "Челсі", "Фулгемом" та "Брентфордом".

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Зазначимо, що завдяки золотим медалям в УПЛ донецький "Шахтар" гарантував собі пряму путівку до групового етапу Ліги Чемпіонів. "Гірники" дізнаються своїх суперників під час жеребкування, яке відбудеться 27 серпня. А перші матчі цьогорічного розіграшу ЛЧ пройдуть 8 вересня.

Водночас три українські клуби вже розпочали свій шлях у "єврокубках". Зокрема київське "Динамо" у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи поступилося грецькому "ПАОКу" з рахунком 2:3. Матч-відповідь відбудеться вже 20 липня.

"Полісся" ж організувало результативну нічию з рахунком 3:3 проти "Копенгагена" в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Конференцій. А "ЛНЗ" на цьому ж етапі розписало нульову нічию з бельгійським "Гентом".

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