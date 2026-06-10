Захисник 'Динамо' Олександр Караваєв офіційно перейшов у 'Шахтар'

Футболіст є вихованцем донецького клубу.

34-річний захисник Олександр Караваєв перейшов до "Шахтаря" на правах вільного агента. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт з гравцем було узгоджено на два роки - до 30 червня 2028 року. В пресслужбі "гірників" нагадали, що Караваєв розпочинав свою футбольну карʼєру в академії "Шахтаря", виступаючи за юнацькі й молодіжну команди в період з 2005 по 2011 рік.

Пізніше футболіст також грав за "Севастополь", луганську "Зорю" і турецький "Фенербахче". Вже в 2019 році Караваєв підписав контракт з київським "Динамо", де грав до кінця минулого сезону. Також у 2015 році Караваєв дебютував у складі збірної України, в якій провів 50 поєдинків і відзначився трьома голами та 13 асистами.

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Зазначимо, що раніше ще один гравець збірної, Руслан Маліновський офіційно перейшов в новий клуб. Після закінчення контракту з італійською "Дженоа", хавбек на правах вільного агента перейшов до турецького "Трабзонспору".

Також свій клуб покинув ексдинамівець Артем Беседін. В офіційному анонсі цього відходу, клуб повідомив, що нападник не виправдав очікування, як бомбардир.

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