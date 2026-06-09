Ексфорвард 'Динамо' покинув європейський клуб: 'не виправдав очікувань як бомбардир'

Бєсєдін доєднався до "Брно" взимку 2025 року.

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін не продовжив свій контракт із чеським "Брно", який завершується 30 червня 2026 року. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

"Досвідчений форвард "Динамо" (Київ), який виступав навіть у Лізі чемпіонів, у "Брно" не виправдав очікувань справжнього бомбардира. Загалом він зіграв у двадцяти чотирьох матчах, в обох сезонах забивши лише один гол", – зазначається в пресслужбі.

Там нагадали, що Бєсєдін приєднався до чеського колективу під зимової перерви сезону 2024/2025. Минулого сезону нападник виконував роль запасного гравця. Він встиг зіграти у шістнадцяти матчах і відзначився лише одним голом з Опавою восени.

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"Після відпустки колишній високий гравець збірної України вже не повернеться до Брно", – додали в пресслужбі.

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