Бускетса вважають одним із найкращих опорних півзахисників в історії футболу.

Легендарний півзахисник збірної Іспанії та "Барселони" Серхіо Бускетс завершить кар'єру після закінчення сезону MLS-2025.

"Я відчуваю, що настав час попрощатися з кар'єрою професійного футболіста. Майже 20 років я насолоджувався цією неймовірною історією, про яку завжди мріяв", - сказав 37-річний Бускетс в Instagram.

Він заявив, що піде з футболу після завершення свого початкового контракту з "Інтер Маямі".

Відео дня

"Я йду на пенсію дуже щасливим, гордим, задоволеним і, перш за все, вдячним... Велике спасибі всім, побачимося скоро", - сказав футболіст.

У своєму зверненні Бускетс подякував "Барселоні", з якою провів 16 років кар'єри, а також Також він подякував збірній Іспанії, зазначивши, що для нього було честю представляти країну на міжнародному рівні.

Легендарний півзахисник

Як пише Reuters, Бускетс, якого по праву вважають одним із найкращих опорних півзахисників в історії футболу, провів у "Барселоні" загалом 18 років, дебютувавши 2008 року за основний склад. Він провів понад 700 матчів за "Барселону", вигравши дев'ять титулів Ла Ліги і три Ліги чемпіонів

Він зіграв 143 матчі за національну збірну і був у складі команди, яка виграла чемпіонат світу 2010 року в ПАР і чемпіонат Європи два роки по тому в Польщі та Україні.

У 2023 році перейшов у "Маямі", де возз'єднався з колишніми одноклубниками Ліонелем Мессі, Жорді Альбою і Луїсом Суаресом. Це допомогло клубу здобути Кубок ліг у 2023-му і Supporters' Shield у 2024 році.

Новини футболу

УЄФА має намір дискваліфікувати Ізраїль, заборонивши йому участь у європейських футбольних чемпіонатах через війну в секторі Газа.

Також раніше стало відомо, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає варіант ізпризначенням Олега Лужного в разі звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної.

Вас також можуть зацікавити новини: