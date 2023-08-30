Жорді Альба виграв зі збірною Іспанії Євро-2012 і Лігу націй-2023.

Видатний екс-футболіст "Барселони" Жорді Альба, який цього літа перейшов в американський "Інтер Маямі", прийняв рішення завершити кар'єру в національній збірній Іспанії.

Як повідомляє видання Marca, 34-річний захисник ще кілька тижнів тому повідомив про своє рішення головному тренеру національної команди Луїсу де ла Фуенте.

Альба вважає, що його цикл завершився і вирішив завершити міжнародну кар'єру в якості переможця Ліги націй. Тепер досвідчений футболіст повністю зосередиться на виступах за "Інтер Маямі".

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Жорді Альба дебютував у складі збірної Іспанії в 2011 році. На рахунку лівого захисника 93 гри у складі "Фурії Рохи", в яких він забив 9 голів.

Зі збірною Іспанії Жорді ставав чемпіоном Європи-2012, а також в якості капітана збірної виграв Лігу націй-2023.

Додамо, що збірна Іспанії з трьома очками посідає четверте місце в групі А кваліфікації Євро-2024. У наступному матчі команда Луїса де ла Фуенте зіграє проти Грузії 8 вересня.

Нагадаємо, Жорді Альба грає в "Інтер Маямі" разом з українцем Сергієм Кривцовим, аргентинцем Ліонелем Мессі і ще одним легендарним іспанцем - Серхіо Бускетсом. Раніше їх команда завоювала перший трофей в клубній історії, ставши переможцем Кубка ліг-2023. Крім того, "Інтеру Маямі" вдалося пробитися до фіналу Відкритого Кубка США з футболу.

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