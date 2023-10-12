Прихід Зідана в "Реал" може стати ключем до трансферу Мбаппе.

Іменитий французький тренер Зінедін Зідан може повернутися в "Реал" і втретє очолити мадридський клуб.

Як повідомляє видання El Chiringuito, саме 51-річний фахівець є пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера "вершкових".

Як відомо, контракт нинішнього наставника "Реала" Карло Анчелотті закінчується влітку 2024 року. Продовжувати угоду сторони, мабуть, не планують. Особливо враховуючи те, що італійський фахівець вже знайшов собі нове місце роботи.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що Карло Анчелотті стане новим головним тренером національної збірної Бразилії. У місцевій федерації футболу підтвердили досягнення угоди з італійцем. Карлетто повинен приступити до роботи з "селесао" наступного літа.

Варто відзначити, що Зінедін Зідан вже більше двох років перебуває без роботи після відходу з "Реала" влітку 2021 року.

За відомостями джерела, прихід Зідана на посаду наставника "Реала" стане ключем до трансферу зіркового французького нападника Кіліана Мбаппе, за яким давно полює Флорентіно Перес.

Раніше Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ, отже, влітку 2024 року він стане вільним агентом і "Реал" може підписати його безкоштовно. А якщо тренером "Реала" буде Зідан, то шанси на переїзд Кіліана в Мадрид значно зростуть.

Нагадаємо, Зінедін Зідан двічі очолював "Реал": з 2016-го по 2018-й, а також з 2019-го по 2021 рік. Французький фахівець є одним з найуспішніших тренерів в історії мадридського клубу. Під його керівництвом "вершкові" двічі ставали чемпіонами Іспанії і тричі вигравали Лігу чемпіонів.

Вас також можуть зацікавити новини: