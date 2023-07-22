У ПСЖ переконані, що Мбаппе вже має домовленість з "Реалом" про перехід у статусі вільного агента влітку 2024 року.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не вирушить з командою в Японію на передсезонний збір.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, парижани вирішили виключити його зі складу команди. Клуб таким чином дав зрозуміти, що Мбаппе тепер виставлено на трансфер. У Парижі розуміють, що Кіліан хоче піти цього літа, а це означає, що ПСЖ хоче виручити кошти за Мбаппе - інакше влітку 2024 року він стане вільним агентом.

У ПСЖ переконані, що Мбаппе вже має домовленість з "Реалом" про перехід у статусі вільного агента влітку 2024 року. Парижани пропонували йому продовжити контракт до 2025 року.

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Керівництво ПСЖ звернулося до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням переконати Мбаппе залишитися у Парижі. Макрон товаришує з Кіліаном, але навряд зможе повпливати на його рішення.

Трансфер Мбаппе у Реал Мадрид

У червні Мбаппе оголосив, що не буде продовжувати контракт з ПСЖ.

Мадридський "Реал" давно має ціль запросити до себе Мбаппе і вони готові викласти чималу суму грошей за француза.

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