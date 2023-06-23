Кіліан Мбаппе може перебратися в "Реал" вже цього літа.

Мадридський "Реал" продовжує полювання за суперзіркою ПСЖ і національною збірною Франції Кіліаном Мбаппе.

Як повідомляє PSG community, переговори щодо трансферу 24-річного нападника між президентом "вершкових" Флорентіно Пересом і еміром Катару Аль Тані проходять продуктивно.

Відзначається, що власники ПСЖ змирилися з тим, що Мбаппе покине команду і готові його відпустити, проте планують заробити на продажу своєї головної зірки солідні гроші.

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Джерело стверджує, що паризький клуб оцінює Мбаппе в 200 мільйонів євро. Крім того, парижани хочуть отримати ще 50 мільйонів євро додатково в якості бонусів, якщо Кіліан зіграє певну кількість ігор за "Реал" і отримає "Золотий м'яч".

"Реал" готовий піти на такі умови, оскільки Мбаппе є ключовою фігурою в новому суперзірковому складі мадридців.

Варто відзначити, що якщо "Реал" виплатить ПСЖ 250 мільйонів євро за перехід Мбаппе, то цей трансфер стане найдорожчим в історії футболу.

Нагадаємо, на даний момент рекордним трансфером є перехід Неймара з "Барселони" в ПСЖ. За зіркового бразильця парижани заплатили 222 мільйони євро.

Додамо, що чинний контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується в 2024 році. Раніше нападник збірної Франції офіційно заявив, що продовжувати угоду не буде, оскільки хоче змінити клуб.

У футболці парижан Кіліан зіграв 260 матчів, в яких забив 212 голів і віддав 98 гольових передач.

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