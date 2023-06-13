Кіліан Мбаппе повідомив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прийняв рішення не продовжувати свій контракт з ПСЖ.

Чинна угода 24-річного футболіста з паризьким клубом закінчується влітку 2024 року.

Мбаппе офіційно повідомив керівництву ПСЖ, що не буде використовувати опцію продовження контракту ще на один сезон, до літа 2025 року. Про це повідомляє L'Equipe.

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Рішення нападника викликало нерозуміння з боку керівництва ПСЖ. У паризькому клубі стоять на позиції, що або Кіліан Мбаппе повинен продовжити контракт, або він буде проданий.

Повідомляється, що Кіліан Мбаппе вирішив покинути ПСЖ, щоб перейти в мадридський "Реал".

Напередодні президент "вершкових" Флорентіно Перес підтвердив, що мадридці як і раніше розраховують підписати нападника ПСЖ, але планувалося це на наступний сезон.

Додамо, що в сезоні 2022/23 Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 43 матчі і забив 41 гол. За 6 сезонів у паризькому клубі на його рахунку 212 м'ячів у 260 поєдинках.

Нагадаємо, раніше ПСЖ покинув капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він перейшов в американський "Інтер" Маямі. Також близький до відходу з паризького клубу зірковий бразилець Неймар. Інтерес до нього виявляє саудівський "Аль-Хіляль".

Таким чином, французький ПСЖ цього літа може втратити всіх трьох своїх головних зірок.

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