Кіліан Мбаппе вірить у перемогу "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.

У суботу, 10 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, в якому "Манчестер Сіті" зустрінеться з міланським "Інтером".

Поєдинок пройде на стадіоні "Олімпійський" в Стамбулі (Туреччина).

Зірковий нападник ПСЖ і національної збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився своїм прогнозом на фінал найпрестижнішого клубного турніру.

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На думку 24-річного француза, перемогу в Лізі чемпіоном-2023 здобуде "Манчестер Сіті".

"Фінал Ліги чемпіонів буде відмінним. Я збираюся його подивитися. Думаю ,що "Манчестер Сіті" переможе", - наводить слова Мбаппе Footmercato.

Додамо, що в разі перемоги над "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів, "Манчестер Сіті" зможе оформити перший у своїй історії золотий требл: перемога в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів. Чемпіонат Англії і Кубок країни підопічні Пепа Гвардіоли вже виграли і тепер їм залишилося зробити останній крок до видатного досягнення.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе разом з ПСЖ вилетів в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, поступившись за сумою двох ігор мюнхенській "Баварії".

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