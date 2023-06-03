У суботу, 3 червня, відбувся фінальний поєдинок Кубка Англії з футболу, в якому "Манчестер Сіті" зустрічався з "Манчестер Юнайтед".
Гра проходила на знаменитому стадіоні "Уемблі" і завершилася перемогою "городян" з рахунком 2:1.
Футболісти "Сіті" відкрили рахунок ледь суддя встиг дати стартовий свисток - на 14-й секунді матчу забив Ілкай Гюндоган. Варто відзначити, що цей гол став найшвидшим в історії фіналів Кубка Англії.
На 33-й хвилині зустрічі "червоним дияволам" вдалося зрівняти рахунок у грі - гол з пенальті забив Бруну Фернандеш.
На початку другого тайму Гюндоган вдруге в матчі вивів "городян" вперед, вразивши ворота Давида Де Хеа ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика. Цей рахунок зберігся до фінального свистка.
"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Голи: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 33 пен
"Манчестер Сіті": Ортега, Уокер, Рубен Діаш, Аканджі, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Гріліш, Бернарду Сілва, Родрі, Холанд
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Біссака, Варан, Ліндельоф (Мактоміней, 83), Шоу, Еріксен (Гарначо, 62), Каземіро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Вегорст, 78), Решфорд
Попередження: Уан-Біссака (45), Фред (79), Ортега (81)
Огляд матчу:
Відзначимо, що "Манчестер Сіті" став переможцем Кубка Англії в сьомий раз у своїй історії.
У цьому сезоні команда Пепа Гвардіоли вже оформили золотий дубль, вигравши чемпіонат Англії, і претендує на золотий требл.
Нагадаємо, 10 червня "Манчестер Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з міланським "Інтером".