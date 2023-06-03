Команда Пепа Гвардіоли вже оформила золотий дубль в цьому сезоні.

У суботу, 3 червня, відбувся фінальний поєдинок Кубка Англії з футболу, в якому "Манчестер Сіті" зустрічався з "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Уемблі" і завершилася перемогою "городян" з рахунком 2:1.

Футболісти "Сіті" відкрили рахунок ледь суддя встиг дати стартовий свисток - на 14-й секунді матчу забив Ілкай Гюндоган. Варто відзначити, що цей гол став найшвидшим в історії фіналів Кубка Англії.

На 33-й хвилині зустрічі "червоним дияволам" вдалося зрівняти рахунок у грі - гол з пенальті забив Бруну Фернандеш.

На початку другого тайму Гюндоган вдруге в матчі вивів "городян" вперед, вразивши ворота Давида Де Хеа ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика. Цей рахунок зберігся до фінального свистка.

"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голи: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 33 пен

"Манчестер Сіті": Ортега, Уокер, Рубен Діаш, Аканджі, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Гріліш, Бернарду Сілва, Родрі, Холанд

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Біссака, Варан, Ліндельоф (Мактоміней, 83), Шоу, Еріксен (Гарначо, 62), Каземіро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Вегорст, 78), Решфорд

Попередження: Уан-Біссака (45), Фред (79), Ортега (81)

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" став переможцем Кубка Англії в сьомий раз у своїй історії.

У цьому сезоні команда Пепа Гвардіоли вже оформили золотий дубль, вигравши чемпіонат Англії, і претендує на золотий требл.

Нагадаємо, 10 червня "Манчестер Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з міланським "Інтером".

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