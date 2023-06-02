Підопічні Пепа Гвардіоли є фаворитами майбутнього поєдинку.

У суботу, 3 червня, відбудеться фінал Кубка Англії з футболу сезону-2022/2023, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок пройде на легендарному стадіоні "Уемблі". Головним арбітром зустрічі призначений Пол Тірні.

На шляху до фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" пройшов: "Челсі" в 1/32 фіналу (4:0), "Арсенал" в 1/16 фіналу (1:0), "Брістоль Сіті" в 1/8 фіналу (3:0), "Бернлі" в 1/4 фіналу (6:0), "Шеффілд Юнайтед" в 1/2 фіналу (3:0).

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"Манчестер Юнайтед" на шляху до фіналу пройшов: "Евертон" в 1/32 фіналу (3:1), "Редінг" в 1/16 фіналу (3:1), "Вест Хем" в 1/8 фіналу (3:1), "Фулхем" в 1/4 фіналу (3:1), "Брайтон" в 1/2 фіналу (1:0).

"Манчестер Сіті" проводить один з найбільш видатних сезонів в історії англійського футболу. "Городяни" претендують на так званий требл: перемогу в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів. Питання з титулом у Прем'єр-лізі вже закрите - підопічні Пепа Гвардіоли втретє поспіль стали чемпіонами Англії. Залишилося взяти два трофеї.

"Манчестер Юнайтед" під керівництвом Еріка Тен Хага провів відносно непоганий сезон. "Червоні дияволи" зуміли виконати головне завдання на сезон - фінішувати в топ-4 в АПЛ і потрапити в Лігу чемпіонів. Крім того, манкуніанці завоювали Кубок англійської ліги, перемігши у фіналі "Ньюкасл Юнайтед".

"Сіті" і "Юнайтед" перетиналися в рамках Кубка Англії 9 разів у своїй історії. Тричі перемогу здобули "городяни", 6 разів перемагали "червоні дияволи". Остання очна зустріч "Юнайтед" і "Сіті" в рамках Кубка Англії відбулася 8 січня 2012 року. Гра завершилася перемогою "червоних дияволів" з рахунком 3:2.

За свою історію "Манчестер Сіті" шість ставав переможцем Кубка Англії. "Манчестер Юнайтед", у свою чергу, 12 разів вигравав цей трофей.

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: прогноз

Фаворитом майбутнього матчу букмекери вважають"Манчестер Сіті". Так, на перемогу "городян" в основний час ставки приймаються з коефіцієнтом 1,56. Тріумф "червоних дияволів" оцінюється коефіцієнтом 5,70. Нічия - 4.60.

На думку аналітиків, протистояння "Юнайтед" і "Сіті" буде досить видовищним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт - 1,67. Тотал менше 2,5 - 2,28.

Букмекери не сумніваються, що підопічним Пепа Гвардіоли вдасться забити в основний час матчу - коефіцієнт на гол "городян" - 1,11. Гол "червоних дияволів" оцінюється коефіцієнтом - 1,55.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають перемогу "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 8,00.

Перемога "Ман Сіті" у фіналі Кубка Англії з урахуванням додаткового часу і серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,29. Підсумковий тріумф "Ман Юнайтед" - 3,80.

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: трансляція

У прямому ефірі на території України фінал Кубка Англії з футболу можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 17:00 за київським часом.

Відзначимо, що Кубок Англії є найстарішим футбольним змаганням у світі: перший розіграш Кубка відбувся в сезоні 1871/72.

Найтитулованішим клубом турніру є лондонський "Арсенал", який виграв цей трофей 14 разів.

Чинним володарем Кубка Англії є "Ліверпуль", який у фінальному матчі 14 травня 2022 року переміг "Челсі" в серії пенальті з рахунком 6:5.

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