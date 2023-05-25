"Брайтон" забезпечив собі місце в груповому раунді Ліги Європи.

У середу, 24 травня, відбувся перенесений поєдинок 32-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Брайтон" і "Манчестер Сіті".

Гра проходила на стадіоні "Амекс".

Підопічні колишнього тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі несподівано відібрали очки у чинного чемпіона АПЛ, завершивши поєдинок внічию з рахунком 1:1, і гарантували собі участь в груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.

У складі "Сіті" голом відзначився Філ Фоден на 25-й хвилині. За "Брайтон" на 38-й хвилині відзначився Хуліо Енкісо. Парагвайський півзахисник забив у ворота "городян" неймовірним ударом з дальньої дистанції.

"Брайтон" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Енкісо, 38 - Фоден, 25

"Брайтон": Стіл, Гросс, ван Хекке, Колуїл, Еступіньян, Гілмор (Мак Аллістер 52), Кайседо, Буонанотте (Велтман 75), Енкісо (Фергюсон 52), Мітома, Уелбек (Ундав 75)

"Манчестер Сіті": Ортега, Льюїс, Родрі, Стоунз, Уокер, Сілва (Філліпс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57), Фоден, Холанд, Марез

Попередження: Велтман 89, ван Хекке 90+1 - Сільва 41

Відео голів:

Для "Манчестер Сіті" цей матч не мав ніякого турнірного значення. "Городяни" достроково стали чемпіонами АПЛ після того, як "Арсенал" сенсаційно програв "Ноттінгему" в 37-му турі чемпіонату Англії. В активі "Сіті" 89 набраних очок. "Брайтон" з 62 балами закріпив за собою шосту позицію.

Після гри головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив несподівану втрату очок у протистоянні з "Брайтоном". Іспанський фахівець зазначив, що напередодні його команда бурхливо відзначала завоювання чемпіонського титулу, але незважаючи на це показала гідну гру.

"Виняткова зустріч. Вітаємо "Брайтон" із заслуженим виходом в Лігу Європи. Гра відбулася через 48 годин після того, як ми випили весь алкоголь у Манчестері. Незважаючи на це, ми діяли гідно і показали, чому стали чемпіонами.

Ми не повинні зменшувати набраний темп. Я цього не побачив у матчі з "Челсі", я цього не побачив зараз. Протягом тижня ми повинні відпочивати, відновлюватися морально. Останні шість місяців були непростими", - наводить слова Гвардіоли BBC.

У заключному турі АПЛ "Манчестер Сіті" зіграє проти "Брентфорда", а "Брайтон" зустрінеться з "Астон Віллою". Обидва матчі відбудуться 28 травня.

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