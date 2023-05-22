Перемогу "городянам" приніс гол аргентинського форварда Хуліана Альвареса.

У неділю, 21 травня, відбувся поєдинок 37-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав лондонський "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Підопічні Пепа Гвардіоли вийшли вперед на початку зустрічі - на 12-й хвилині гол у ворота "синіх" забив Хуліан Альварес. Асистував аргентинському нападнику Коул Палмер.

Гол Альвареса залишився єдиним у матчі, більше команди не забивали.

"Манчестер Сіті" - "Челсі" - 1:0

Гол: Альварес, 12

"Манчестер Сіті": Ортега, Уокер, Аканджі (Стоунз, 57), Ляпорт (Родрі, 78), Гомес (Де Брюйне, 78), Льюїс, Філліпс, Марез (Холанд, 74), Палмер, Фоден, Алвьарес

"Челсі": Аррісабалага, Чалоба, Сільва, Фофана, Аспілікуета, Фернандес, Лофтус-Чік (Чуквуемека, 81), Холл (Кулібалі, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Гаверц (Пулішич, 85), Стерлінг (Мадуеке, 69)

Попередження: Гаверц, Галлахер

Огляд матчу:

Додамо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу, проте вийшов на заміну на 68-й хвилині зустрічі.

Статистичний портал SofaScore поставив українцю оцінку 6,6 - це другий найгірший показник в атаці команди, нижче тільки у Крістіана Пулішіча.

У грі проти "Ман Сіті" Мудрик зробив 6 торкань м'яча, віддав одну передачу, завдав два удари (один повз ворота, другий - заблокований захисником), допустив дві втрати м'яча і програв єдине єдиноборство.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії. Підопічні Пепа Гвардіоли заробили 88 очок за 36 зіграних матчів. "Челсі" з 43 балами йде на 12-й позиції.

В рамках "Сіті" зіграє ще два матчі: проти "Брайтона" 24 травня і проти "Брентфорда" - 28 травня. "Челсі" також залишилося зіграти два матчі в нинішньому сезоні АПЛ: 25 травня "сині" зустрінуться з "Манчестер Юнайтед", а 28 травня зіграють проти "Ньюкасла".

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