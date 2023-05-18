"Містяни" познущалися над суперником із Іспанії.

У середу, 17 травня, на англійському стадіоні "Етіхад" у рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів зустрічалися "Манчестер Сіті" та "Реал".

Господарі володіли надзвичайною перевагою з перших хвилин. З часом вони змогли втілити її в два голи. Їхніми авторами став Бернарду Сілва. "Реал" до перерви зумів відповісти лише дальнім ударом Крооса в поперечку.

У другому таймі "Манчестер Сіті" зменшив інтенсивність своїх атак, одна помилки суперника в обороні дозволили забити ще двічі. Спочатку центральний захисник "Реала" Мілітао оформив автогол, а потім нападник господарів Альварес через кілька хвилин після виходу на заміну поставив жирну крапку у цьому поєдинку.

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Загальний рахунок двоматчевого протистояння 5:1 на користь "містян".

"Манчестер Сіті" (Англія) – "Реал" (Іспанія) 4:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Сілва 23, 37, Мілітао 76 (авт.), Альварес 90+1

"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Діаш, Аканджі – Стоунз, Родрі – Сілва, Де Брюйне (Фоден 84), Ґюндоган (Марез 79), Ґріліш – Голанд (Альварес 89)

"Реал": Куртуа – Камавінга (Чуамені 80), Алаба, Мілітао, Карвахаль (Васкес 80) – Модрич (Рюдіґер 63), Кроос (Асенсіо 70), Вальверде – Вінісіус, Бензема, Родріго (Себальос 80)

Попередження: Діаш 50, Ґюндоган 62, Ґріліш 90+1 – Карвахаль 55, Камавінга 75

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" вийшов у фіналі Ліги чемпіонів вдруге у своїй історії. У 2021-році підопічні Пепа Гвардіоли грали у вирішальній битві за трофей, але тоді вони поступилися "Челсі" з рахунком 0:1.

Цього разу "містяни" зустрінуться у фінальному протистоянні з італійським "Інтером", котрий днем раніше вдруге поспіль обіграв "Мілан".

Матч за трофей відбудеться 10 серпня на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі, Туреччина.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал", котрий у минулому році у фіналі переміг англійський "Ліверпуль".

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