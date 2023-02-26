"Манчестер Юнайтед" виграв Кубок англійської ліги вшосте в своїй історії.

У неділю, 26 лютого, відбувся фінал Кубка англійської ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" протистояв "Ньюкаслу".

Поєдинок проходив на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Лондоні і завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий на 33-й хвилині - гол забив півзахисник "червоних дияволів" Каземіро. Бразилець головою замкнув подачу Люка Шоу зі штрафного з лівого флангу. На 39-й хвилині нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд увірвався в штрафну "Ньюкасла" і пробив по воротах Лоріса Каріуса. М'яч влетів у сітку після рикошету від захисника "Ньюкасла" Свена Ботмана.

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 2:0

Голи: Каземіро 33, Ботман 39 (авт.)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Біссака, 46), Варан, Мартінес, Шоу, Фред (Забітцер, 70), Каземіро, Антоні (Санчо, 83), Фернандеш, Рашфорд (Магуайр, 88), Вегорст (Мактоміней, 70)

"Ньюкасл": Каріус, Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр, Жоелінтон, Гімарайнш (Віллок, 79), Лонгстафф (Ісак, 46), Сен-Максімен (Мерфі, 78), Вілсон (Річі, 90 + 2), Альмірон (Андерсон, 90 + 2)

Попередження: Далот, 9, Фред, 37, Каземіро, 87, Мартінес, 90+6 - Жоелінтон, 45+6, Ботман, 67, Шер, 90+6

Огляд матчу:

Відзначимо, що перед фіналом Кубка ліги "Манчестер Юнайтед" і "Ньюкасл" підтримали Україну. Перед стартовим свистком обидві команди разом з суддівською бригадою зібралися для спільної фотографії з банером "FOOTBALL STANDS TOGETHER", виконаному в синьо-жовтих кольорах.

Таким чином вони висловили підтримку народу України, а також нагадали всьому світу в річницю повномасштабного вторгнення РФ, що війна ще не закінчена.

Додамо, що "Манчестер Юнайтед" виграв Кубок англійської ліги вшосте у своїй історії. Це перший трофей клубу з 2017 року, коли "Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи. У фіналі європейського турніру англійський клуб обіграв нідерландський "Аякс" з рахунком 2:0.

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