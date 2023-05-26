"Манчестер Юнайтед" гарантував собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

У четвер, 25 травня, відбувся перенесений матч 32-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:1.

Футболістам "Юнайтед" вдалося швидко відкрити рахунок у грі - на 6-й хвилині відзначився бразильський півзахисник Каземіро. Під завісу першої половини гри французький нападник Антоні Марсьяль подвоїв перевагу "червоних дияволів".

На 73-й хвилині зустрічі португальський хавбек Бруну Фернандеш реалізував пенальті і збільшив перевагу "Ман Юнайтед" до трьох м'ячів. На 78-й хвилині Маркус Рашфорд відправив четвертий м'яч у сітку воріт "Челсі" і довів рахунок до непристойного.

Футболістам лондонського клубу вдалося відквитати один гол - на 89-й хвилині з передачі Хакіма Зієша забив Жоау Фелікс.

"Манчестер Юнайтед" - "Челсі" - 4:1

Голи: Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 - Фелікс, 89

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу (Маласія, 46), Мактоміней, Еріксен (Фред, 70), Каземіро, Бруну Фернандеш (Мактоміней, 86), Санчо, Антоні (Рашфорд, 29), Марсьяль (Гарначо, 70)

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета, Чалоба, Фофана, Холл, Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуемека (Лофтус-Чик, 82), Гаверц (Жоау Фелікс, 64), Мудрик (Пулішич, 64), Мадуеке (Зієш, 82)

Попередження: Маласія, 75 - Фернандес, 75

Огляд матчу:

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на цю гру в основному складі і провів на полі 64 хвилини, після чого був замінений. Українець отримав за свою гру оцінку 7,0 від статистичного порталу WhoScored, третю серед кращих в команді після 18-річного захисника Луїса Холла (7,4) і Енцо Фернандеса (7,1).

Кращим гравцем матчу визнаний півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (оцінка 8,2).

Варто відзначити, що завдяки цій перемозі "Манчестер Юнайтед" піднявся на третє місце в таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 72 очки в 37 матчах. "Ліверпуль", розташований на п'ятій сходинці в таблиці АПЛ, заробив 66 очок за підсумками 37 ігор і вже не зможе піднятися вище.

Таким чином, "червоні дияволи" стали четвертою командою, яка представить Англію в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Раніше участь у головному клубному турнірі Європи гарантували "Манчестер Сіті", "Арсенал" і "Ньюкасл".

"Челсі" займає 12-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Команда заробила 43 очки за підсумками 37 матчів.

У заключному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Ньюкасла", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Фулхемом". Обидва матчі відбудуться 28 травня.

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