"Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем" не зуміли визначити переможця в матчі 33-го туру АПЛ.

У четвер, 27 квітня, відбувся поєдинок 33-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Тоттенхем" і "Манчестер Юнайтед".

Зустріч проходила на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і завершилася внічию з рахунком 2:2.

Рахунок у грі був відкритий вже на 7-й хвилині - "Манчестер Юнайтед" вийшов вперед завдяки голу Джейдона Санчо. У кінцівці першого тайму "червоні дияволи" подвоїли перевагу в рахунку - гол забив Маркус Рашфорд після передачі Бруну Фернандеша.

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На старті другого тайму "Тоттенхему" вдалося скоротити розрив у рахунку - гол забив Педро Порро. За десять хвилин до кінця основного часу матчу Сон Хин Мін забив другий гол "шпор", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голи: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рашфорд, 44

"Тоттенхем": Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Порро (Данджума, 77), Скіпп, Хойб'єрг, Перішич (Девіс, 77), Сон (Танганга, 87), Кейн, Рішарлісон (Кулушевський, 61)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака (Маласія, 71), Ліндельоф, Шоу, Далот, Каземіро, Еріксен (Фред, 61), Антоні (Вегхорст, 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61), Рашфорд

Попередження: Хойбьерг - Ван-Біссака, Ліндельоф

Після 33-го туру "Тоттенхем" займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 54 очками в активі. "Манчестер Юнайтед", в свою чергу, йде на четвертому місці, заробивши 60 очок.

У наступному турі АПЛ "Тоттенхем" зіграє проти "Ліверпуля", а "Манчестер Юнайтед" поміряється силами з "Астон Віллі". Обидва матчі заплановані на 30 квітня.

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