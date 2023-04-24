Вперше в історії у фіналі Кубка Англії зустрінуться два клуби з Манчестера.

У неділю, 23 квітня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Кубка Англії між "Манчестер Юнайтед" і "Брайтоном".

Гра проходила на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Основний і додатковий час матчу переможця не виявили - 0:0, незважаючи на сумарні 30 ударів у бік воріт від команд.

У серії пенальті точніше були футболісти "Манчестер Юнайтед", які здобули перемогу з рахунком 7:6. Вирішальний 11-метровий у складі "Брайтона" не реалізував Соллі Марч. М'яч після його удару пролетів над поперечиною.

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (6:7 пен.)

"Брайтон": Санчес, Данк, Вебстер, Еступіньян, Марч, Мак Аллістер, Енсісо (Велтман, 67), Кайседо, Мітома, Гросс, Велбек (Ундав, 75)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Біссака (Маласія, 101), Шоу, Ліндельоф, Діогу Далот, Еріксен (Фред, 62), Каземіро, Бруну Фернандеш (Вегорст, 101), Антоні (Забітцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Решфорд

Попередження: Каземіро (36), Шоу (53), Мітома (90), Ліндельоф (97)

Огляд матчу:

Нагадаємо, в іншому матчі 1/2 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" розгромив "Шеффілд Юнайтед" з рахунком 3:0. Таким чином, у фіналі турніру "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Сіті".

Варто відзначити, що вперше в історії Кубка Англії у фіналі зіграють два клуби з Манчестера.

Фінал Кубка Англії з футболу відбудеться 3 червня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Чинним переможцем Кубка Англії є "Ліверпуль". У фіналі турніру в минулому сезоні "червоні" в серії пенальті переграли "Челсі".

Вас також можуть зацікавити новини: