Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів пройде в Стамбулі.

У суботу, 10 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, в якому "Манчестер Сіті" зіграє проти міланського "Інтера".

Фінал найпрестижнішого клубного турніру пройде на стадіоні "Олімпійський" в Стамбулі (Туреччина).

"Манчестер Сіті" дуже впевнено пройшов свій шлях до головного поєдинку за трофей ЛЧ: в 1/8 фіналу "городяни" здолали "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0), у чвертьфіналі пройшли мюнхенську "Баварію" (3:0, 1:1), а в півфіналі турніру вибили чинного переможця Ліги чемпіонів - мадридський "Реал" (1:1, 4:0).

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Міланський "Інтер" на шляху до вирішальної гри вибив португальські клуби "Порту" (1:0, 0:0) і "Бенфіку" (2:0, 3:3), а в півфіналі виявився сильнішим за "Мілан" (2:0, 1:0).

Варто відзначити, що міланський "Інтер" і "Манчестер Сіті" ніколи не перетиналися раніше, це буде перша очна зустріч команд.

Манчестер Сіті - Інтер: прогноз

Підопічні Пепа Гвардіоли є фаворитом фіналу Ліги чемпіонів. Так, на перемогу "городян" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,44. Тріумф "Інтера", в свою чергу, оцінюється коефіцієнтом 7,20. Нічия - 5,00.

На думку аналітиків, матч "Ман Сіті" проти "Інтера" повинен вийти результативним. Ставки на "Тотал більше 2,5 голів" приймаються з коефіцієнтом 1,70. На "Тотал менше 2,5 голів" коефіцієнт - 2,23.

Букмекери не сумніваються, що "Сіті" вдасться забити в основний час матчу - коефіцієнт на гол "городян" - 1,10. Гол міланського клубу оцінюється коефіцієнтом - 1,72.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 6,90.

Перемога "Ман Сіті" у фіналі Ліги чемпіоном з урахуванням додаткового часу і серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,21. Підсумковий тріумф "Інтера" - 4,70.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів УЄФА є мадридський "Реал". У фіналі минулого розіграшу турніру "вершкові" перемогли англійський "Ліверпуль".

Також "Реал" є найтитулованішим клубом в історії турніру. Мадридці вигравали трофей ЛЧ рекордні 14 разів.

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