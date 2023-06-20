Збірна Франції набрала максимум очок у стартових чотирьох іграх відбору на Євро-2024.

У понеділок, 19 червня, відбувся матч четвертого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Франції приймала Грецію.

Гра проходила на стадіоні "Стад де Франс" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Переможний гол збірної Франції був забитий на 55-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував капітан французів Кіліан Мбаппе.

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На 69-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Константіноса Мавропаноса.

Франція - Греція - 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен)

Франція: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Ернандес, Камавінга, Чуамені, Коман (Дембеле, 77), Грізманн (Нкунку, 86), Мбаппе, Коло Муані (Жиру, 86)

Греція: Влаходімос, Балдок, Мавропанос, Хацідіакос, Цимікас, Бакасетас (Рецос, 71), Сіопіс (Фунтас, 66), Курбеліс (Бухалакіс, 86), Масурас (Кулієракіс, 71), Якумакіс (Павлідіс, 66), Манталос

Попередження: Сіопіс, Мавропанос, Курбеліс, Хацідіакос

Вилучення: Мавропанос 69 (пряма червона)

Огляд матчу:

Відзначимо, що нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе забив 40-й гол за національну команду. Таким чином, 24-річний форвард став першим гравцем в історії "Ле Бльо", який зміг забити 40 голів за національну команду до досягнення 30-річчя.

Додамо, що в списку кращих бомбардирів в історії збірної Франції Мбаппе на один гол відстає від Мішеля Платіні (41) і на три - від Антуана Грізманна (43). Найкращим бомбардиром збірної Франції залишається Олів'є Жиру (54).

Також Кіліану Мбаппе підкорився ще один рекорд: гол у ворота збірної Греції став для нього 54-м в поточному сезоні. Це рекордний показник серед французьких гравців.

Форвард ПСЖ побив рекорд майже 70-річної давності, оскільки попереднє досягнення було встановлено ще Жюстом Фонтеном. Легендарний нападник "Реймса" забив 53 голи по ходу сезону-1957/1958.

На рахунку Кіліана в цьому сезоні 41 гол у складі ПСЖ і 13 голів за національну збірну Франції. Зіграв Мбаппе в цьому сезоні 56 ігор.

Збірна Франції посідає перше місце в групі в відбору на Євро-2024, заробивши 12 очок після 4-х турів. Греція залишилася на другому місці, набравши шість очок у двох іграх. У Ірландії та Нідерландів по три очки, у Гібралтара - 0.

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