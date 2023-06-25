Французький тренер хоче відновити кар'єру.

Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан висловився про можливе відновлення тренерської кар'єри.

Французький фахівець зазначив, що скучив за роботою і готовий повернутися.

"Якщо перерва настала, то вона потрібна. Треба прийняти те, що відбувається і подивитися, що буде потім.

Відео дня

Сподіваюся, скоро я знову зможу тренувати.

Мені не вистачає адреналіну. З боку дивишся на футбол по-іншому. Коли це твоя команда, тобі доводиться тренувати і готувати її до матчів, все зовсім по-іншому. І мені це необхідно. У мене не було цього вже два роки, але скоро буде", - наводить слова Зідана видання L'Equipe.

Нагадаємо, Зінедін Зідан очолював мадридський "Реал" в період з 2016 по 2018 рік, а потім з 2019 по 2021 рік.

Під керівництвом француза "вершкові" двічі вигравали чемпіонат Іспанії, два рази ставали володарями Суперкубка країни, тричі перемагали в Лізі чемпіонів, двічі в Суперкубку УЄФА і два рази вигравали Клубний чемпіонат світу.

За даними ЗМІ, в послугах Зідана зацікавлений французький ПСЖ. Сам же Зінедін неодноразово заявляв про бажання очолити національну збірну Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: