Зінедін Зідан може повернутися до тренерської роботи.

Колишній наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан може повернутися до тренерської діяльності.

За інформацією видання L'Équipe, легендарний француз може зайняти вакантну посаду головного тренера збірної Бразилії.

Бразильська конфедерація футболу розглядає кандидатуру Зідана після звільнення Тіте, під керівництвом якого "пентакампеони" вилетіли з ЧС-2022 на стадії 1/4 фіналу, сенсаційно програвши збірній Хорватії.

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Поки не уточнятеся, чи зацікавлений сам Зідан у цій роботі.

Заззначимо, що в збірній Бразилії грають Вінісіус Жуніор і Каземіро, з якими француз добре знайомий по спільній роботі в мадридському "Реалі".

Додамо, що Зідан є не єдиним кандидатом на пост тренера збірної Бразилії. Керівництво бразильської конфедерації футболу розглядає також варіанти із запрошенням до збірної Маурісіо Почеттіно, Томаса Тухеля і Рафаеля Бенітеса.

Нагадаємо, за період своєї тренерської кар'єри Зінедін Зідан працював тільки в мадридському "Реалі". Француз очолював "вершкових" двічі: з 2016 по 2018 і з 2019 по 2021 рік.

Під керівництвом Зідана "Реал" по два рази вигравав чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу, а також тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

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