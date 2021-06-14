Славетний француз прийшов повболівати за свого сина, а натрапив на зухвалого репортера.

Зінедін Зідан, котрий нещодавно покинув мадридський "Реал", відвідав фінал плей-офу Сегунди між "Райо Вальєкано" та "Жироною" (1:2).

Фахівець прийшов підтримати свого сина, Люку, який виступає за "Райо Вальєкано".

Після фінального свистка до "ЗіЗу" підійшов кореспондент видання GOL Серджіо Кіранте. Він попросив прокоментувати Зідана рішення залишити "Реал" та опублікований відкритий лист. Зінедін ігнорував працівника преси, але терпіння урвалося і він відповів нав'язливому співбесіднику:

"Ти збираєшся ставити мені одні й ті ж безглузді питання? Твоя робота - це ганьба. Я знаю тебе, а ти - мене. Завжди все за одним і тим самим сценарієм. Окей, йди сюди, поговоримо без камер".

Слова француза наводить onzemondial.

Вже відомо, хто замінить Зідана на посту головного тренера "вершкових".

Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"

48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У першу каденцію з 2016 по 2018 рік "Зізу" тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, а також взяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.

В кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі й Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін вдруге повернувся в березні 2019 року.

Під час другої каденції француз привів команду до чемпіонства в Іспанії в сезоні 2019/20, а також до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

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Автор: Артем Будрін