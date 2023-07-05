Тимчасовим тренером "селесао" буде Фернандо Дініз.

Збірна Бразилії з футболу оголосила тренера, який очолить команду в майбутньому.

Як повідомив президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес, новим головним тренером "селесао" стане Карло Анчелотті.

Легендарний італійський тренер допрацює свій контракт з "Реалом" і приступить до роботи після завершення наступного сезону. Саме Анчелотті повезе збірну Бразилії на Копа Америка-2024.

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Контракт з Карло Анчелотті буде розрахований до кінця чемпіонату світу-2026, який пройде в Канаді, Мексиці і США.

Також Едналдо Родрігес повідомив, що до приходу Анчелотті "селесао" керуватиме головний тренер "Флуміненсе" Фернандо Дініз.

"Його план на гру майже аналогічний плану Анчелотті, тренера, який візьме на себе управління збірною Бразилії на Кубку Америки.

Ми не називаємо його тимчасовим тренером збірної. Він прийде і допоможе з перехідним періодом Бразилії до приходу Анчелотті", - заявив Едналдо Родрігес.

Відзначимо, що збірна Бразилії залишилася без головного тренера після того, як Тіте покинув команду після провального виступу на ЧС-2022. На мундіалі в Катарі "селесао" вилетіли в 1/4 фіналу, сенсаційно поступившись Хорватії.

Карло Анчелотті почав свою тренерську кар'єру з роботи асистентом Арріго Саккі в збірній Італії. Потім він очолював "Реджану", "Парму" і "Ювентус". Перших видатних успіхів Анчелотті домігся на чолі "Мілана". Він тренував "россонері" між 2001 і 2009 роками.

Також італієць очолював "Челсі", ПСЖ, "Реал", "Баварію", "Наполі" і "Евертон".

Анчелотті є єдиним тренером в історії, якому вдалося виграти всі топ-5 чемпіонатів Європи, а також 4 кубка Ліги чемпіонів. Всього за період своєї тренерської кар'єри Анчелотті завоював 24 трофеї.

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