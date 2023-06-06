Лондонський "Тоттенхем" здивував призначенням нового головного тренера команди.
Як повідомляє офіційний сайт "шпор", клуб очолив австралійський фахівець Ангелос Постекоглу.
Контракт з 57-річним тренером підписаний на чотири роки. Постекоглу приступить до роботи з "Тоттенхемом" 1 липня 2023 року. На даний момент невідомо, хто увійде в тренерський штаб команди.
Колишнім місцем роботи Ангелоса Постекоглу був шотландський "Селтік". Австралієць очолював "кельтів" з літа 2021 року.
Разом з Постекоглу "Селтік" двічі виграв шотландську Прем'єр-лігу і Кубок ліги, а також один раз став володарям Кубка Шотландії.
Нагадаємо, лондонський "Тоттенхем" закінчував поточний сезон з тимчасовим тренером Райаном Мейсоном, який прийняв команду після відставки італійського фахівця Антоніо Конте.
У турнірній таблиці АПЛ сезону 2022/2023 "Тоттенхем" фінішував на восьмому місці і вперше за 14 років не зіграє в єврокубках.
Раніше УНІАН повідомляв, що ім'я нового головного тренера оголосив лондонський "Челсі", кольори якого захищає український вінгер Михайло Мудрик.