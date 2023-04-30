Перемога дозволила "Ліверпулю" обійти "Тоттенхем" в турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 30 квітня, відбувся поєдинок 34-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Тоттенхем" зустрічався з "Ліверпулем".

Зустріч проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася з рахунком 4:3 на користь "червоних".

Вже до шостої хвилини матчу господарі поля забили два м'ячі і вели в рахунку 2:0 - голи забили Кертіс Джонс і Луїс Діас. На 15-й хвилині Мохамед Салах забив третій гол "Ліверпуля", реалізувавши пенальті.

За п'ять хвилин до кінця першого тайму "Тоттенхему" вдалося відіграти один м'яч - гол забив Харрі Кейн. На 77-й хвилині матчу зусиллями Сон Хин Міна "шпори" відіграли ще один м'яч.

У компенсований час бразильський нападник Рішарлісон забив третій м'яч у ворота "Ліверпуля", і, здавалося, вирвав для "Тоттехема" нічию. Однак розв'язка цієї зустрічі була більш драматичною. Через хвилину Діогу Жота відправив четвертий м'яч у сітку воріт лондонського клубу і вирвав перемогу для господарів поля.

"Ліверпуль" - "Тоттенхем" - 4:3

Голи: Джонс, 3, Діас, 5, Салах (пенальті), 15, Жота, 90+5 - Кейн, 39, Сон, 77, Рішарлісон, 90+3

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабіньо, Джонс (Мілнер, 86), Елліотт (Хендерсон, 63), Салах, Діас (Діогу Жота, 63), Гакпо (Нуньєс, 73)

"Тоттенхем": Форстер, Порро (Лукас Моура, 90), Дайєр, Девіс, Ромеро, Перішич (Данджума, 90), Хейб'єрг, Кулусевський (Сарр, 66), Скіпп (Рішарлісон, 84), Сон Хин Мін, Кейн

Попередження: Конате, 70, Жота, 81, Мілнер, 90+1, Клопп, 90+5 - Сон, 52, Рішарлісон, 90+4

Огляд матчу:

Перемога над "Тоттенхемом" дозволила "Ліверпулю" піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. В активі підопічних Юргена Клоппа 56 очок. "Шпори" опустилися на шосте місце (54 очки).

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" зіграє проти "Фулхема" (3 травня), а "Тоттенхем" зустрінеться з "Крістал Пелас" (6 травня).

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