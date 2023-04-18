"Ліверпуль" відстає від першої четвірки на дев'ять очок.

У понеділок, 17 квітня, відбувся заключний поєдинок 31-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" протистояв "Лідсу".

Матч проходив на стадіоні "Елланд Роуд" і завершився з рахунком 6:1 на користь "червоних".

Рахунок у грі був відкритий ближче до завершення першого тайму - на 35-й хвилині з пасу Трента Александер-Арнольда забив Коді Гакпо. Через всього чотири хвилини "червоні" подвоїли свою перевагу, відзначився Мохамед Салах з передачі Діогу Жоти.

У дебюті другого тайму Луїс Сіністерра відквитав один м'яч, перекинувши Алісона після помилки Конате. Однак "червоним" вдалося досить швидко повернути комфортну перевагу в рахунку - на 52-й хвилині вперше після довгої паузи відзначився форвард "Ліверпуля" Жота, який забив з лінії штрафного в ході швидкої атаки гостей.

На 64-й хвилині Мохамед Салах оформив дубль, розстрілявши ворота "Лідс Юнайтед" з декількох метрів, а на 73-й хвилині дубль оформив і Діогу Жота. Португальський вінгер в дотик замкнув флангову подачу.

На 90-й хвилині крапку в розгромі "Лідса" поставив уругвайський нападник Дарвін Нуньєс, який реалізував вихід один на один з воротарем.

"Лідс" - "Ліверпуль" - 1:6

Голи: Сіністерра, 47 - Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньєс, 90

"Лідс": Мельє, Крістенсен, Кох, Стрейк, Фірпо, Маккенні, Хунке, Гаррісон (Ньонто 77), Ааронсон (Рюттер 66), Сіністерра (Форшоу 77), Родріго (Саммервілл 66)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Мілнер 81), Фабіньо (Тьяго 85), Джонс, Салах (Нуньєс 81), Гакпо (Луїс Діас 81), Жота (Фірміно 82)

Попередження: Фабіньо 42

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Мохамед Салах забив у цій грі два голи лівою ногою. Таким чином, на рахунку єгиптянина в англійській Прем'єр-лізі 107 голів, забитих лівою ногою. Він є рекордсменом турніру за цим показником. Ніхто в історії ліги не забив лівою ногою більше голів, ніж Салах, повідомляє Anything Liverpool.

"Ліверпуль" набрав 47 очок і займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від першої четвірки становить дев'ять очок. "Лідс" за 31 матч заробив 29 балів і йде на 16-й сходинці.

У наступному турі АПЛ "Лідс" зіграє на виїзді з "Фулхемом", а "Ліверпуль" поміряється силами з "Ноттінгемом". Обидва поєдинки відбудуться 22 квітня.

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