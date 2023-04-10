"Арсенал" дозволив "Манчестер Сіті" скоротити розрив у турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 9 квітня, відбувся центральний поєдинок 30-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" зустрічався з "Ліверпулем".

Зустріч проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася з рахунком 2:2.

"Канонірам" вдалося відкрити рахунок в самому дебюті матчу - на 8-й хвилині гол до свого активу записав Габріел Мартінеллі. На 28-й хвилині зустрічі "Арсенал" подвоїв свою перевагу - з передачі Мартінеллі забив Габріел Жезус.

За три хвилини до перерви єгипетський форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах зумів скоротити розрив у рахунку.

На 52-й хвилині Салах отримав відмінну можливість зрівняти рахунок: рефері Пол Тірні вказав на одинадцятиметрову позначку після фолу Роба Холдинга на Діогу Жоті. Однак єгиптянин спробу не реалізував, пробивши повз ворота.

На 87-й хвилині матчу Александр-Арнольд на фланзі пошив у дурні Олександра Зінченка, прокинувши м'яч українцю між ніг і віддав передачу на Роберто Фірміно, який відправив м'яч головою вже в порожні ворота.

Таким чином, матч завершився нічийним результатом - 2:2.

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 2:2

Голи: Салах, 42, Фірміно, 87 - Мартінеллі, 9, Жезус, 29

"Ліверпуль": Аліссон, Е. Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабіньо (Фірміно, 78), Джонс (Тіаго, 60), Жота (Нуньєс, 61), Гакпо, Салах

"Арсенал": Рамсдейл, Зінченко (Тірні, 88), Габріель, Холдинг, Б. Уайт, Джака, Парті, Едегор (Ківер, 80), Мартінеллі, Жезус (Троссар, 79), Сака

Огляд матчу:

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів на полі майже весь матч і отримав не найкращі оцінки за свою гру. Статистичний портал Sofascore поставив 26-річному захиснику "канонірів" 6,5 бала. Менша оцінка лише у Роба Холдинга і Мартіна Едегора.

"Арсенал" лідирує в чемпіонаті Англії нинішнього сезону, набравши 73 очки в 30 іграх. Відрив від "Манчестер Сіті", що йде другим, становить шість балів. При цьому у підопічних Пепа Гвардіоли на одну гру менше, ніж у "канонірів". "Ліверпуль" розташовується на восьмій сходинці турнірної таблиці, набравши 44 очки.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Вест Хема" (16 квітня), а "Ліверпуль" зустрінеться з "Лідсом" (17 квітня).

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